ANP Coach Van den Brom van AZ één duel geschorst

ALKMAAR - Trainer John van den Brom van AZ is maandag door de tuchtcommissie van de KNVB voor één duel geschorst. Hij maakte het afgelopen weekeinde in het duel met Ajax (2-2) de scheidsrechter uit voor schijterd. In Zeist valt dat onder de noemer beledigende taal.

Door ANP - 7-11-2016, 17:10 (Update 7-11-2016, 17:10)

Van den Brom, die na het voorval door arbiter Pol van Boekel naar de tribune werd gestuurd, mag hierdoor bij de uitwedstrijd tegen Roda JC niet op de bank plaatsnemen.

Na afloop van de ontmoeting met Ajax betuigde Van den Brom al spijt en legde hij zichzelf een boete op.