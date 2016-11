Gouden schaal lonkt voor jubilaris Sneijder

NOORDWIJK - Wesley Sneijder staat voor een nieuw jubileum in Oranje. De 32-jarige spelmaker van Galatasaray kan woensdag in de oefeninterland tegen België zijn 125e interland spelen. Sneijder is hard op weg recordinternational Edwin van der Sar te achterhalen, die tot 130 interlands kwam.

Door ANP - 7-11-2016, 16:19 (Update 7-11-2016, 16:19)

De geboren Utrechter debuteerde op 30 april 2003 tegen Portugal. Sneijder speelde tot nu toe 124 interlands voor Oranje, waarin hij dertig doelpunten maakte. Als nummer 125 binnen is, krijgt de middenvelder als aandenken een gouden schaal van de KNVB. Sneijder hoopt volgend jaar augustus in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk het record van Van der Sar te evenaren.