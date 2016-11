Feyenoord is Kongolo lang kwijt

ROTTERDAM - Feyenoord is verdediger Terence Kongolo vier tot zes weken kwijt. Dat meldt de Rotterdamse club maandag op de website. Kongolo ging zondag in het verloren duel met Go Ahead Eagles (1-0) voortijdig naar de kant met een hamstringblessure. Hij kon op dat moment niet meer worden vervangen omdat coach Giovanni van Bronckhorst al drie keer had gewisseld.

Door ANP - 7-11-2016, 9:23 (Update 7-11-2016, 9:23)

Kongolo moest zich zondagavond al afmelden voor Oranje, dat komende week interlands speelt tegen België en Luxemburg, de laatste in de WK-kwalificatiereeks.