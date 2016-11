Salah verwent Roma met hattrick

ROME - AS Roma heeft zondag zijn tweede positie in de Italiaanse Serie behouden dankzij een duidelijke overwinning op Bologna in het eigen Stadio Olimpico: 3-0. Mohamed Salah maakte alledrie de doelpunten.

Door ANP - 6-11-2016, 23:04 (Update 6-11-2016, 23:04)

De Egyptische aanvaller scoorde één keer vóór en twee keer na rust. Bij zijn tweede doelpunt gaf Kevin Strootman de voorzet. De Nederlander begon in de basis en speelde de hele wedstrijd.

AS Roma heeft in de stand 4 punten minder dan koploper Juventus, dat zondag met 2-1 won van Chievo.