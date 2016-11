Schouderblessure kost Barzagli interlands

VERONA - De Italiaanse verdediger Andrea Barzagli moet de interlands tegen Liechtenstein en Duitsland overslaan. De 35-jarige routinier van Juventus liep zondag in de gewonnen uitwedstrijd tegen Chievo Verona (1-2) een schouderblessure op. Barzagli moest al na vijf minuten naar de kant, nadat zijn schouder uit de kom was geraakt.

Door ANP - 6-11-2016, 19:37 (Update 6-11-2016, 19:37)

In het ziekenhuis werd het gewricht weer op z'n plaats gezet. Hoe lang Barzagli uitgeschakeld is, kon de medische staf van Juventus niet zeggen. De verdediger meldde zich bij bondscoach Giampiero Ventura af voor de interlands zaterdag tegen Liechtenstein (WK-kwalificatie) en drie dagen later tegen wereldkampioen Duitsland (vriendschappelijk). Ventura riep Davide Astori op als vervanger van Barzagli.