ANP Leipzig na ruime zege naast Bayern München

LEIPZIG - RB Leipzig is zondag in de Duitse voetbalcompetitie in punten naast koploper Bayern München gekomen. De vorig seizoen naar de Bundesliga gepromoveerde club won met 3-1 van FSV Mainz en is na tien wedstrijden met 24 punten nog ongeslagen. Bayern, dat zaterdag tegen Hoffenheim (1-1) twee punten verspeelde, blijft vanwege een beter doelsaldo koploper.

Door ANP - 6-11-2016, 17:30 (Update 6-11-2016, 17:30)

Leipzig besliste het duel met Mainz al in de eerste helft met drie doelpunten. Timo Werner speelde een hoofdrol. De 20-jarige aanvaller scoorde twee keer en gaf de assist bij de treffer van de Zweed Emil Forsberg. In de tweede helft scoorde Stefan Bell tegen.

Het was de vierde opeenvolgende overwinning voor RB Leipzig, dat dit seizoen alleen punten verspeelde tegen Hoffenheim (2-2), Borussia Mönchengladbach (1-1) en FC Köln (1-1).