Feyenoord met Hansson en Berghuis in Deventer

ANP Feyenoord met Hansson en Berghuis in Deventer

DEVENTER - Feyenoord begint zondag om 16.45 uur met een flink gewijzigd elftal aan de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Trainer Giovanni van Bronckhorst kan in de Adelaarshorst niet beschikken over keeper Brad Jones en de middenvelders Karim El Ahmadi en Tonny Vilhena. Pär Hansson maakt zijn competitiedebuut voor Feyenoord onder de lat, voorin heeft Steven Berghuis weer eens een basisplaats gekregen.

Door ANP - 6-11-2016, 15:52 (Update 6-11-2016, 15:52)

Net als donderdag in de Europese confrontatie met Zorja Loegansk (1-1) nemen Marko Vejinovic en Renato Tapia de posities op het middenveld over van El Ahmadi (voetblessure) en Vilhena, die afgelopen week afwezig was vanwege trieste familieomstandigheden. Voorin kiest Van Bronckhorst op de vleugels voor Berghuis en Bilal Basaçikoglu. Drie dagen eerder in Oekraïne werd spits Nicolai Jörgensen vanaf de flanken nog ondersteund door Jens Toornstra en Eljero Elia. Die zitten in Deventer op de bank.