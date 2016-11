Mourinho passeert Blind bij ManUnited

ANP Mourinho passeert Blind bij ManUnited

SWANSEA - Manchester United begint zondag zonder Nederlandse inbreng aan de uitwedstrijd tegen Swansea City. Manager José Mourinho heeft Daley Blind op de bank gezet. De Nederlandse international heeft daar gezelschap van onder anderen Timothy Fosu-Mensah, Memphis Depay zit helemaal niet bij de selectie. Blind en Depay mogen zich maandag in Noordwijk melden bij bondscoach Danny Blind voor de interlands van Oranje tegen België en Luxemburg.

Door ANP - 6-11-2016, 15:26 (Update 6-11-2016, 15:26)

Mourinho geeft centraal achterin de voorkeur aan Phil Jones en Marcos Rojo, Matteo Darmian en Ashley Young bezetten de vleugels. Paul Pogba is fit genoeg om te starten. De Fransman viel donderdag in de verloren Europese confrontatie met Fenerbahçe (2-1) geblesseerd uit. Zlatan Ibrahimovic keert terug in de basis bij ManUnited. De Zweedse spits treft onder anderen Mike van der Hoorn tegenover zich.