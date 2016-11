Southampton met Van Dijk en Clasie

HULL - Southampton neemt het zondag met Virgil van Dijk en Jordy Clasie in de basis op tegen Hull City. Manager Claude Puel heeft zijn twee Nederlandse internationals opgenomen in het startende elftal van de Engelse club. Van Dijk en Clasie mogen zich maandag allebei in Noordwijk melden bij bondscoach Danny Blind, voor de interlands van Oranje tegen België en Luxemburg.

Door ANP - 6-11-2016, 14:31 (Update 6-11-2016, 14:31)

Middenvelder Clasie moest donderdag in de Europese confrontatie met Internazionale (2-1) de hele wedstrijd op de bank blijven. Van Dijk nam in die wedstrijd de gelijkmaker voor zijn rekening.

Liverpool begint zonder Georginio Wijnaldum aan de thuiswedstrijd tegen Watford. De international is door manager Jürgen Klopp op de bank gezet. Bij Watford keert Daryl Janmaat terug in de basisploeg.