Excelsior voor zesde keer op rij onderuit

UTRECHT - Excelsior heeft zondag de zesde nederlaag op rij geïncasseerd. De ploeg ging met 2-1 onderuit bij FC Utrecht, dat daarmee de vierde competitiezege van het seizoen boekte.

Door ANP - 6-11-2016, 14:29 (Update 6-11-2016, 14:34)

De Kralingers waren de competitie uitstekend begonnen, maar na de zesde opeenvolgende nederlaag bungelt de ploeg weer onderin. Mede door de matige resultaten begon Excelsior dan ook voorzichtig aan het duel in de Galgenwaard. Wel kwam het eerste gevaar van de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag. Mike van Duinen, die nog op zijn eerste competitietreffer wacht, stuitte al vroeg op doelman Robbin Ruiter.

Het thuispubliek moest wat langer wachten op goede kansen. Pas vlak voor rust dook FC Utrecht echt gevaarlijk op voor het vijandelijk doel. Zo trof Sofyan Amrabat met een schot van afstand de paal. Vlak daarna kopte Richairo Zivkovic de bal recht op doelman Tom Muyters, na een fraaie actie van Yassin Ayoub.

Opstomen

Vlak na rust was het wel raak. Ayoub mocht vanaf de rand van het strafschopgebied vrij uithalen en schoot de bal via de binnenkant van de paal achter Muyters: 1-0. Acht minuten later zorgde Nacer Barazite al voor de 2-0. Ook hij mocht vrij opstomen en van afstand aanleggen. Zijn lage schot in de verre hoek was Muyters te machtig.

Het verzet van Excelsior leek daarmee gebroken. Utrecht kwam achterin amper meer in de problemen, maar verzuimde de score verder op te voeren. Sébastien Haller was drie keer dichtbij de 3-0, maar de Fransman miste de precisie. Een van zijn pogingen belandde op de paal.

Zeven minuten voor tijd kwamen de gasten uit het niets op 2-1. Stanley Elbers, net ingevallen, tikte binnen. Een gelijkspel zat er echter niet in. Aan de overkant miste Zivkovic nog voor open doel.