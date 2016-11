Trainer Hasselbaink ontslagen bij 'QPR'

LONDEN - De Engelse voetbalclub Queens Park Rangers heeft zaterdag trainer Jerrel Hasselbaink ontslagen. De oud-international van het Nederlands elftal moet vertrekken vanwege de tegenvallende prestaties van zijn ploeg. 'QPR' kwam zaterdag met Tjaronn Chery in de basis niet verder dan 1-1 bij Nottingham Forest, waarna de clubleiding besloot in te grijpen.

Door ANP - 5-11-2016, 22:44 (Update 5-11-2016, 22:57)

Hasselbaink (44) had sinds december 2015 de leiding over het elftal, dat uitkomt op het tweede niveau in Engeland. Met de 23-voudig international op de bank won QPR veertien van de 47 wedstrijden, vijftien keer werd verloren. De ploeg uit Londen, die graag terug naar de Premier League wil, staat op de zeventiende plaats in de Championship.

Hasselbaink raakte eind september in opspraak toen zijn naam opdook in de reeks onthullingen van The Telegraph over corruptie in het Engelse voetbal, die onder anderen bondscoach Sam Allardyce zijn baan kostte. De manager van QPR zou met undercoverjournalisten hebben onderhandeld over een bonus van 55.000 pond (64.000 euro) om te bemiddelen in transfers van spelers naar zijn club. De journalisten filmden dat gesprek met verborgen camera's.

Hasselbaink ontkende dat hij smeergeld wilde aannemen en beweerde dat hij alleen geld zou krijgen om een toespraak te houden in Singapore. De clubleiding van QPR concludeerde na diepgravend intern onderzoek dat de voormalige topschutter van onder meer Atlético Madrid en Chelsea geen blaam treft. Amper een maand later werd Hasselbaink wel op sportieve gronden ontslagen.

De oud-international was eerder trainer van de Belgische club Antwerp FC en Burton Albion in Engeland.