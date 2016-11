Koeman baalt van interlandperiode

LONDEN - Het liefste had Ronald Koeman zondag al weer een wedstrijd gespeeld met Everton, maar de Nederlandse trainer moet liefst twee weken wachten tot zijn ploeg de afstraffing van zaterdag bij Chelsea (5-0) van zich af kan zetten. ,,De interlandperiode komt nu heel slecht uit'', zei Koeman. ,,Het beste zou zijn om morgen al weer een wedstrijd te spelen, om aan te tonen dat we beter kunnen dan dit. Nu duurt het twee weken voordat we ons kunnen revancheren.''

Door ANP - 5-11-2016, 22:12 (Update 5-11-2016, 22:12)

Volgens Koeman had Everton voetballes gekregen van Chelsea. ,,In ieder onderdeel van het voetbal hebben we een lesje gehad. Chelsea heeft topkwaliteit laten zien en verdiende de winst volledig. We moeten dat accepteren. Ik had niet verwacht dat het verschil zo groot zou zijn.''

Everton had grote moeite met het aanvallende 3-4-3-systeem waarin trainer Antonio Conte 'zijn' Chelsea laat spelen. ,,Er zit zoveel beweging in. Vooral Eden Hazard bezorgde ons heel veel problemen'', erkende Koeman, die tot 19 november moet wachten tot zijn ploeg de kater kan wegspoelen tegen Swansea City.