Stroef PSV morst weer punten in Eindhoven

EINDHOVEN - PSV heeft zaterdag in de achtervolging op koploper Feyenoord opnieuw punten laten liggen. De landskampioen moest voor eigen publiek tegen FC Twente genoegen nemen met een gelijkspel: 1-1. Doelpunten maken bleek wederom een probleem bij de Eindhovenaren, zoals het hele seizoen al in het Philips Stadion.

Door ANP - 5-11-2016, 21:45 (Update 5-11-2016, 21:49)

PSV bezwoer vorige week een oplaaiende crisis met een overtuigend optreden bij Vitesse (0-2), maar een week later is die crisissfeer al weer terug. De ploeg van Cocu werd dinsdag in de Champions League opnieuw verslagen door Bayern München, waardoor een vervolg in het belangrijkste Europese bekertoernooi na vier groepswedstrijden al niet meer mogelijk is. Tegen FC Twente liep het opnieuw stroef bij de landskampioen.

Cocu greep tegen de Tukkers in door Jetro Willems te passeren. De linksback werd tegen Bayern al in de rust gewisseld en hoorde vrijdag dat bondscoach Danny Blind hem momenteel niet goed genoeg vindt voor het Nederlands elftal. Een dag later vond Willems zichzelf terug op de bank.

Aanjagers

PSV had opnieuw moeite om het spel te maken voor eigen publiek. Davy Pröpper en Andrés Guardado, vorig seizoen de aanjagers op het middenveld, worstelen met hun vorm. Alleen Bart Ramselaar stichtte zo af en toe wat gevaar. De bezoekers uit Enschede deden zeker niet onder voor de landskampioen en kregen voor rust zelfs de beste kansen. Dejan Trajkovski stuitte twee keer op doelman Remko Pasveer en Enes Ünal kwam net te laat om een voorzet van Mateusz Klich in te tikken.

Kort na rust was de Turkse spits wel scherp bij een steekpass van Stefan Thesker. Ünal liep slim weg uit de rug van Nicolas Isimat en schoof de bal beheerst langs Pasveer. De huurling vierde zijn achtste doelpunt van dit seizoen (0-1). Een nederlaag dreigde, maar PSV kreeg hulp van keeper Nick Marsman van Twente. Die tikte een schot van Gastón Pereiro zomaar tegen de rechtervoet van Héctor Moreno, die zo voor de 1-1 zorgde. Dat betekende pas het vierde competitiedoelpunt van PSV dit seizoen in eigen stadion.

Pasveer

Beide ploegen kregen in het laatste half uur kansen op de winst. Oleksandr Zintsjenko, invaller bij PSV, was drie keer dicht bij een doelpunt. Aan de andere kant hield Pasveer de doorgebroken Bersant Celina van de 1-2 af.