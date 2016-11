PSV zonder Willems tegen FC Twente

ANP PSV zonder Willems tegen FC Twente

Door ANP - 5-11-2016, 18:48 (Update 5-11-2016, 18:48)

EINDHOVEN (ANP) - Trainer Phillip Cocu van PSV heeft Jetro Willems gepasseerd voor de thuiswedstrijd zaterdag tegen FC Twente. De linksback maakte de afgelopen weken geen sterke indruk en werd dinsdag tijdens de verloren confrontatie met Bayern München in de Champions League (1-2) al in de rust gewisseld. Tegen FC Twente krijgt Joshua Brenet de voorkeur boven Willems, die door bondscoach Danny Blind ook al werd gepasseerd bij het Nederlands elftal.

Cocu grijpt zaterdag weer terug op de vertrouwde opstelling met drie aanvallers. In vergelijking met de wedstrijd tegen Bayern neemt vleugelspits Steven Bergwijn de plek over van verdediger Daniel Schwaab. Remko Pasveer verdedigt opnieuw het doel van PSV omdat Jeroen Zoet nog steeds geblesseerd is.

Bij Twente neemt Jeroen van der Lely de plek over van de geblesseerde Fredrik Jensen. Trainer René Hake kiest voorin weer voor de drie gevaarlijke huurlingen van Manchester City: Yaw Yeboah, topschutter Enes Ünal en schaduwspits Bersant Celina.