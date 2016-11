Aubameyang viert terugkeer met vier treffers

HAMBURG - Pierre-Emerick Aubameyang is weer helemaal in genade aangenomen bij Borussia Dortmund. De spits maakte zaterdag liefst vier doelpunten voor zijn ploeg in het gewonnen uitduel met Hamburger SV: 2-5.

Door ANP - 5-11-2016, 17:35 (Update 5-11-2016, 17:35)

Aubameyang had in de eerste helft slechts 27 minuten nodig voor een hattrick. Kort na rust tekende hij voor zijn vierde treffer. De spits uit Gabon trad in de voetsporen van Bas Dost, die namens VfL Wolfsburg vorig jaar februari als laatste viermaal scoorde in één wedstrijd in de Bundesliga. Hij leverde in de slotfase ook de assist bij de treffer van Ousmane Dembélé. Nicolai Müller nam beide doelpunten van HSV, de dolende hekkensluiter van de Duitse competitie, voor zijn rekening.

Aubameyang miste woensdag het duel van Borussia Dortmund tegen Sporting Portugal (1-0) in de Champions League. Trainer Thomas Tuchel legde zijn steraanvaller een disciplinaire straf op, omdat hij maandag met vrienden in zijn privévliegtuig naar Milaan was gereisd en dinsdag te laat op de training verscheen.