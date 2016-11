Luxemburg met Joachim tegen Oranje

ANP Luxemburg met Joachim tegen Oranje

LUXEMBURG - Het Nederlands elftal krijgt volgende week in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg te maken met één oude bekende. Bondscoach Lux Holtz riep spits Aurélien Joachim op, die in de Nederlandse competitie voor Willem II en RKC Waalwijk speelde. De dertigjarige Luxemburger komt nu uit voor de Belgische tweedeklasser Lierse SK.

Door ANP - 5-11-2016, 17:15 (Update 5-11-2016, 17:15)

Ruim de helft van de Luxemburgse selectie komt in de eigen competitie uit. Een paar internationals spelen over de grens bij clubs als Schalke 04 en Olympique Lyon, zij het wel in het tweede elftal. Verdediger Maxime Chanot moet helemaal vanuit de Verenigde Staten naar Luxemburg vliegen voor de confrontatie met Oranje. Chanot speelt in de Major League Soccer voor New York City FC.

Luxemburg staat na drie wedstrijden weliswaar onderaan in groep A, maar weggespeeld is de nummer 130 van de wereldranglijst nog niet. De ploeg van Holtz verloor in Sofia pas in blessuretijd van Bulgarije (4-3) en boog thuis met 1-0 voor Zweden. Dankzij een doelpunt van Joachim, die tegen de Bulgaren ook al twee keer trefzeker was, pakte Luxemburg afgelopen maand een punt bij Wit-Rusland (1-1).