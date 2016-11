Sparta bezorgt Heerenveen tweede nederlaag

ROTTERDAM - Zes dagen na de hemel te zijn ingeprezen, keerde Heerenveen vrijdagavond weer terug op aarde. Waar het ene bezoek aan Rotterdam (Feyenoord) afgelopen zondag nog heel goed afliep, werd de nummer vier in de eredivisie aan de andere kant van de Maas door Sparta op een zeperd getrakteerd: 3-1. Er viel niet eens veel op de nederlaag af te dingen.

Door ANP - 4-11-2016, 22:00 (Update 4-11-2016, 22:09)

Heerenveen, tot aan de confrontatie in Rotterdam-West al acht wedstrijden op rij ongeslagen, begon niettemin met zeer veel overtuiging aan de twaalfde competitieronde. Gedurende het eerste kwartier speelden de bezoekers de Spartanen zoek. In die fase viel ook de openingstreffer. Na negen minuten caramboleerde de bal enigszins gelukkig van de voet van spits Reza Ghoochannejhad in de richting van de mee opgekomen verdediger Jeremiah St. Juste. Die pegelde met een diagonale schuiver raak: 0-1.

Sparta leek aangeslagen; niets was minder waar. Binnen tien minuten boog de thuisclub de achterstand om in een voordelige score. En net als in het geval van de Heerenveense treffer waren het twee twintigjarigen die de treffers verzorgden. Eerst rondde Stijn Spierings een aanval over de rechterkant beheerst af, amper vier minuten later bracht Zakaria El Azzouzi het grootste deel van Het Kasteel in extase door een voorzet van Graig Goodwin binnen te tikken: 2-1.

In de tweede helft heroverde Heerenveen weliswaar het initiatief, maar tot echt grote kansen leidde dat overwicht niet. Een blunder van doelman Erwin Mulder, afgelopen zondag tegen Feyenoord een nauwelijks te passeren sta-in-de-weg, betekende de nekslag voor de bezoekers. Goodwin nam in de 69e minuut een vrije schop op de hoek van het strafschopgebied en zag tot zijn grote verrassing dat de bal tussen de benen van de sluitpost door over de lijn huppelde: 3-1.