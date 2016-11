Galatasaray onderuit tegen koploper

ANP

ISTANBUL - Galatasaray is er vrijdag in de Turkse voetbalcompetitie niet in geslaagd naast koploper Başakşehir te komen. Het team van trainer Jan Olde Riekerink verloor het onderlinge duel in eigen stadion met 1-2. Wesley Sneijder en Nigel de Jong deden de gehele wedstrijd mee bij Galatasaray.

Door ANP - 4-11-2016, 17:56 (Update 4-11-2016, 20:14)

Sinan Gümüş opende na ruim een half uur spelen, op aangeven van Sneijder, de score. Vier minuten later was het via Mehmet Batdal alweer gelijk. De winnende treffer kwam in de zestigste minuut op naam van Yalcin Ayhan. De Jong kreeg daarna nog een gele kaart.

Başakşehir vergrootte de voorsprong op nummer drie Galatasaray tot zes punten. Besiktas, dat tweede staat, ontvangt zaterdag Trabzonspor. Bij winst komt Besiktas weer op twee punten van Başakşehir.