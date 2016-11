Blind hoeft geen extra assistent meer

ZEIST - Bondscoach Danny Blind heeft geen behoefte meer aan een extra assistent-trainer bij het Nederlands elftal. Blind is tevreden met zijn huidige staf, waarin Fred Grim zijn rechterhand is en keeperstrainer Frans Hoek ook een prominente rol vervult. ,,Het bevalt me zoals het nu gaat, wat mij betreft blijft het zo'', zei de bondscoach vrijdag in Zeist.

Door ANP - 4-11-2016, 13:18 (Update 4-11-2016, 13:18)

Blind moest eerder dit jaar afscheid nemen van Dick Advocaat en Marco van Basten. Advocaat zwichtte voor een lucratief aanbod van Fenerbahçe, terwijl Van Basten een prominente rol kreeg bij wereldvoetbalbond FIFA. Blind zat zo ineens zonder assistenten. Hij plukte Grim weg bij Jong Oranje en zocht een tijdje naar nog een assistent, maar die zoektocht heeft hij gestaakt.

Blind wimpelde de suggestie af om Frank de Boer bij het Nederlands elftal te halen. De Boer werd deze week ontslagen bij Internazionale. ,,Ik ben ooit zijn assistent geweest, misschien wil hij me een wederdienst bewijzen'', zei Blind lachend. ,,Hij past als oud-international in het profiel, maar nee, dat gaan we niet doen.''