ANP Robben alleen tegen Luxemburg in Oranje

ZEIST - Arjen Robben sluit pas in de loop van volgende week aan bij het Nederlands elftal. De aanvaller van Bayern München slaat de oefeninterland woensdag tegen België over. Robben richt zich volledig op de WK-kwalificatiewedstrijd vier dagen later in en tegen Luxemburg.

Door ANP - 4-11-2016, 12:22 (Update 4-11-2016, 12:22)

De 32-jarige vleugelspits is pas net hersteld van langdurig blessureleed. In overleg met Bayern München springt bondscoach Danny Blind daarom voorzichtig om met Robben. ,,Hij is komend weekeinde inzetbaar bij Bayern en draait de dagen erna in München het programma dat hij gewend is en waar hij zich prettig bij voelt. Arjen meldt zich woensdag in Amsterdam om de wedstrijd tegen België te bekijken en sluit daarna aan bij de groep'', vertelde Blind. ,,Het gaat erom dat we drie punten pakken tegen Luxemburg, dan wil ik hem voor 100 procent kunnen gebruiken.''