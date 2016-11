Bosz geniet van Ajax

AMSTERDAM - Trainer Peter Bosz was donderdag erg te spreken over het optreden van Ajax tegen Celta de Vigo (3-2). ,,Ik heb een heel goed Ajax gezien. Een Ajax zoals ik wil zien'', zei hij. ,,We durfden van achteruit op te bouwen en kwamen met prachtige goals op 3-0. Dan is het wel zuur dat we het nog spannend maken en dat het 3-2 en nog billenknijpen wordt.''

Door ANP - 4-11-2016, 1:25 (Update 4-11-2016, 1:25)

Ajax oogde vermoeid toen Celta de wedstrijd in de laatste twaalf minuten weer van spanning voorzag. ,,Dat zou kunnen'', zei Bosz. ,,Ons spel kost ook heel veel kracht. En we speelden tegen een tegenstander van een hoog niveau. Ik heb natuurlijk ook gewisseld. Ziyech vroeg om een wissel, want hij had last. En bij een voorsprong van 3-0 leek het me verstandig om Dolberg rust te gunnen. Gelukkig gaven we het niet meer weg en zijn we verder in Europa. Dat is een compliment waard na slechts vier wedstrijden.''