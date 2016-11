Guidetti bedankt supporters van Ajax

AMSTERDAM - Uitgerekend de man die werd uitgefloten en beschimpt, bracht Ajax donderdag in de Europa League nog aan het wankelen. Als invaller ontketende John Guidetti in de Amsterdam ArenA een inhaalrace van Celta de Vigo, die echter bleef steken op 3-2. ,,Helaas konden we geen derde doelpunt maken, anders was het helemaal een geweldige comeback geweest'', zei de oud-Feyenoorder bij FOX Sports.

Door ANP - 4-11-2016, 1:23 (Update 4-11-2016, 1:23)

De Zweed die in het seizoen 2011-2012 als huurling furore maakte bij Feyenoord, werd massaal uitgefloten in de ArenA. Guidetti stak in de rust tijdens het warmlopen drie vingers omhoog, een verwijzing naar de hattrick die hij in januari 2012 maakte tijdens de klassieker in De Kuip (4-2).

Als invaller had hij donderdag amper twee minuten nodig om te scoren. Een tikkeltje provocerend legde Guidetti na dat doelpunt zijn handen achter zijn armen en schreeuwde iets in de camera. ,,Wat ik zei? Feyenoord, Feyenoord. Want ik ben supporter van Feyenoord. Ik zal die club altijd steunen'', aldus de Zweed. ,,De fans van Ajax hebben zeventig minuten naar me geschreeuwd. Ze gaven me vuur en energie. Toen ik erin kwam, scoorde ik gelijk. Daar moet ik ze voor bedanken.''