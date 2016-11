KNVB laat fans meepraten over vernieuwingen

ZEIST - De KNVB laat voetbalfans meepraten over mogelijke vernieuwingen van de nationale competities in het betaald voetbal. De bond lanceerde donderdag een online-enquête, waarin supporters op allerlei gebieden om hun mening wordt gevraagd zoals het aantal clubs in de eredivisie, de mogelijkheid om de strijd om het kampioenschap te beslissen via play-offs en wat de ideale maand is om de competitie te laten beginnen.

Door ANP - 3-11-2016, 22:11 (Update 3-11-2016, 22:11)

De KNVB onderzoekt hoe de huidige competities verbeterd kunnen worden. De bond laat de clubs meepraten, maar ook (oud-)voetballers, journalisten, overheden en supporters. Al die meningen moeten leiden tot één advies, dat wordt besproken tijdens de algemene vergadering van de betaaldvoetbaltak in mei volgend jaar. Daar stemmen de clubs uit het betaalde voetbal over eventuele vernieuwingen van de eredivisie, Jupiler League en het toernooi om de KNVB-beker.

De supportersenquête is te vinden op de website van de KNVB.