ANP Fenerbahçe wint ook van Manchester United

ISTANBUL - Fenerbahçe heeft José Mourinho en Manchester United donderdag weer een nederlaag bezorgd. De Turkse ploeg van trainer Dick Advocaat klopte de Engelse topclub in Istanbul met 2-1. Jeremain Lens tekende na bijna een uur spelen uit een prachtige vrije trap voor de tweede treffer.

Door ANP - 3-11-2016, 21:06 (Update 3-11-2016, 21:06)

Moussa Sow, die in de punt van de aanval de voorkeur kreeg boven Robin van Persie, had al na één minuut de score geopend met een sublieme omhaal over doelman David de Gea. In de slotfase deed Wayne Rooney nog iets terug.

ManUnited heeft in de Premier League al wekenlang niet meer gewonnen en is daardoor achteropgeraakt in de titelstrijd. In de Europa League won de ploeg van Mourinho twee weken geleden op het eigen Old Trafford wel met 4-1 van Fenerbahçe, maar in Istanbul trok het elftal van Advocaat de winst naar zich toe.