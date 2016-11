Feyenoord met Elia tegen Zorja Loegansk

ODESSA - Feyenoord begint donderdag met drie nieuwelingen in de ploeg aan de Europese uitwedstrijd in Oekraïne tegen Zorja Loegansk. Renato Tapia en Marko Vejinovic vervangen op het middenveld zoals verwacht de afwezige basiskrachten Karim El Ahmadi (geblesseerd) en Tonny Vilhena, die vanwege trieste familieomstandigheden in Nederland is gebleven. Trainer Giovanni van Bronckhorst geeft voorin Eljero Elia de voorkeur boven Bilal Basaçikoglu.

Door ANP - 3-11-2016, 17:58 (Update 3-11-2016, 17:58)

Elia vormt in het koude Odessa de Rotterdamse voorhoede met spits Nicolai Jörgensen en Jens Toornstra. Tapia en Vejinovic assisteren aanvoerder Dirk Kuijt op het middenveld. Van Bronckhorst heeft achterin geen wijzigingen doorgevoerd.

De koploper van de eredivisie versloeg Zorja Loegansk twee weken geleden in de eigen Kuip met 1-0. Als Feyenoord donderdag opnieuw wint, zet het een grote stap richting een plek in de knock-outfase.