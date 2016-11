Geplaagd Wolfsburg raakt Draxler kwijt

ANP Geplaagd Wolfsburg raakt Draxler kwijt

WOLFSBURG - Het geplaagde VfL Wolfsburg moet het voorlopig stellen zonder Julian Draxler. De Duitse international heeft donderdag tijdens de training een hamstringblessure opgelopen. Uit medisch onderzoek kwam een spierscheuring aan het licht, waardoor Draxler een tijdje aan de kant staat.

Door ANP - 3-11-2016, 16:54 (Update 3-11-2016, 16:54)

Interim-trainer Valérien Ismaël kan zaterdag in de competitiewedstrijd bij SC Freiburg wel weer beschikken over Jeffrey Bruma. De Nederlandse international keert terug van een schorsing. Zonder de verdediger incasseerde Wolfsburg vorige week tegen Bayer Leverkusen al de vijfde nederlaag van dit seizoen in de Bundesliga (1-2). Met slechts zes punten uit negen wedstrijden staat de groen-witte formatie op de zestiende plek.

Volgens Duitse media is Bruno Labbadia de voornaamste kandidaat om de nieuwe hoofdtrainer in Wolfsburg te worden. Labbadia werd een paar weken geleden ontslagen bij Hamburger SV.