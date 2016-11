Legia Warschau houdt Real Madrid in bedwang

WARSCHAU - Real Madrid heeft woensdag nagelaten zich al te plaatsen voor de achtste finales van de Champions League. De titelverdediger speelde in een spectaculaire wedstrijd met 3-3 gelijk bij Legia Warschau. Borussia Dortmund versloeg in de andere wedstrijd in groep F Sporting Portugal met 1-0 en is al wel zeker van een vervolg na de winterstop in de belangrijkste Europese clubcompetitie. Dortmund heeft tien punten, Real acht en Sporting drie.

Door ANP - 2-11-2016, 22:41 (Update 2-11-2016, 22:58)

Legia is dankzij het punt van de nul af, en was tegen Real zelfs dicht bij een nog grotere sensatie. De Poolse landskampioen stond na 35 minuten al met 0-2 achter, maar knokte zich terug en kwam zeven minuten voor tijd zelfs op 3-2. Mateo Kovačić redde vijf minuten voor tijd een punt voor de Spanjaarden. Maar weinigen waren getuigen van de wedstrijd. Legia speelde de wedstrijd vanwege een straf in een leeg stadion.

Gareth Bale opende al na 55 seconden, met een fraaie uithaal met links, de score voor Real Madrid. Dat was een record voor 'De Koninklijke' in de Champions League. Tot woensdag was Karim Benzema de rapste doelpuntenmaker. De Fransman opende een kleine vijf jaar geleden, op 22 november 2011, na één minuut en 26 seconden de score tegen Dinamo Zagreb. Benzema nam woensdag tegen Legia de tweede treffer voor zijn rekening.

Te makkelijk

Real nam het daarna veel te makkelijk op. Vadid Odjidja bracht de spanning kort voor rust terug met een knap afstandsschot, en in de tiende minuut van de tweede helft maakte Miroslav Radović zelfs gelijk. Toen middenvelder Thibault Moulin in de 83e minuut de thuisclub op voorsprong bracht, leek Real verslagen. Kovačić stelde snel orde op zaken, waarna Real in blessuretijd nog bijna won maar de lat een treffer in de weg stond.

Bij Dortmund tegen Sporitng was er vooraf veel te doen om Pierre-Emerick Aubameyang. De sterspeler zou gewoon voetballen, maar werd om nog onduidelijke redenen disciplinair gestraft door trainer Thomas Tuchel. Adrián Ramos opende in de twaalfde minuut de score voor Dortmund. Bij Sporting kreeg Luc Castaignos verrassend de voorkeur in de spits. Halverwege werd de oud-Feyenoorder vervangen door zijn gepasseerde landgenoot Bas Dost. Ook de international kon een nederlaag van Sporting niet voorkomen. Uitschakeling is daarmee dichtbij voor de Portugezen.