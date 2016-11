Castaignos in basis Sporting, Dost op de bank

DORTMUND - Bas Dost ontbreekt woensdag in het basisteam van Sporting Portugal voor de uitwedstrijd tegen Borussia Dortmund in de Champions League. De Nederlandse aanvaller zit in Duitsland op de bank. Oud-Feyenoorder Luc Castaignos, normaal gesproken juist wisselspeler, krijgt tegen Dortmund de kans vanaf het begin bij Sporting. Naast Castaignos doet met linkerverdediger Marvin Zeegelaar nog een Nederlander mee bij Sporting.

Door ANP - 2-11-2016, 20:01 (Update 2-11-2016, 20:01)

Sporting Portugal heeft na drie wedstrijden drie punten en zal van Dortmund moeten winnen om een kans te houden om de achtste finales van de Champions League te bereiken.