ANP Voorzitter Watford stapt op

WATFORD - Raffaele Riva is opgestapt als voorzitter van Watford. Dat melden clubeigenaar Gino Pozzo en bestuursvoorzitter Scott Duxbury woensdag in een verklaring op de website van de Engelse voetbalclub. Duxbury neemt de plek van Riva over.

Door ANP - 2-11-2016, 19:47 (Update 2-11-2016, 19:47)

Naar Watford loopt een onderzoek vanwege mogelijke fraude, zo werd vorige week bekendgemaakt. De Italiaanse zakenman Pozzo nam in 2014 alle aandelen over van zijn vader Giampaolo, maar zijn investeringsbedrijf zou daarbij volgens de Engelse krant The Guardian vervalste papieren hebben ingediend bij de organisatie van de Football League waarin Watford destijds speelde. De krant beweert dat het bedrijf van Pozzo een bankbrief heeft vervalst die diende als bewijs dat hij over genoeg financiële middelen beschikt. De Football League neemt de zaak hoog op en heeft een onderzoek ingesteld. Puntenaftrek is een van de mogelijke consequenties.

In een lang bericht richting de fans spreken Pozzo en Duxbury hun vertrouwen uit voor de toekomst. In de laatste alinea wordt kort het vertrek van Riva genoemd, zonder verdere uitleg.