ANP Ajax mist Viergever tegen Celta

AMSTERDAM - Nick Viergever mist donderdag de thuiswedstrijd van Ajax tegen Celta de Vigo in de Europa League. De verdediger kampt al weken met klachten aan een hamstring. ,,Het lijkt niet zo ernstig'', stelde trainer Peter Bosz. ,,Maar ik ben altijd voorzichtig met spierklachten.''

Door ANP - 2-11-2016, 19:33 (Update 2-11-2016, 19:33)

Bosz heeft met Jairo Riedewald een goede vervanger voor Viergever in huis. Daley Sinkgraven is wel op tijd hersteld, van een voetblessure die hij anderhalve week geleden opliep tijdens een uitwedstrijd bij Feyenoord. ,,Hij heeft dinsdag weer voor het eerst met ons getraind'', vertelde Bosz. ,,En gelukkig heeft hij geen terugslag gekregen.''

Ook Nemanja Gudelj maakt weer deel uit van de selectie. Hij was afgelopen weekeinde geveld door een griepje.

Ajax overwintert in de Europa League als Celta de Vigo wordt verslagen in de ArenA. ,,We zijn met een bepaalde manier met ons spel bezig. Daar zit een stijgende lijn in'', stelde Bosz, die onder de indruk van Celta de Vigo is. ,,Je wint namelijk niet zomaar van Barcelona, maar ze hebben ook zwakke plekken.''

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Veltman, Sánchez, Riedewald en Sinkgraven; Klaassen, Schöne en Ziyech; Traoré, Dolberg en Younes.