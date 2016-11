Maccabi wil slechte reeks tegen AZ doorbreken

TEL AVIV - Maccabi Tel Aviv is na een goede start teruggevallen in de Israëlische voetbalcompetitie. Het team van trainer Shota Arveladze verloor de laatste twee duels en wil de negatieve reeks donderdag in de Europa League tegen AZ doorbreken.

Door ANP - 2-11-2016, 19:30 (Update 2-11-2016, 19:30)

De trainer van de Israëliërs denkt niet dat zijn spelers last hebben van druk. ,,Als je kijkt naar de wedstrijden die we hebben gespeeld, is dat volgens mij niet het geval. Natuurlijk kunnen de tegenvallende resultaten wel gevolgen hebben voor het vertrouwen bij mijn spelers'', zei Arveladze woensdag.

Maccabi won de uitwedstrijd tegen AZ eind oktober met 2-1. Maar daarna ging het in de eigen competitie mis tegen Maccabi Haifa (0-2) en Hapoel Beer Sheva (0-2). Maccabi Tel Aviv is na acht speelronden nu derde. ,,We blijven ons best doen en we weten waar we ons moeten verbeteren'', aldus Arveladze, die zelf van 2005 tot 2007 voor AZ voetbalde.