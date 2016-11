'Levenslange ban voor hulp Bin Hammam'

ANP 'Levenslange ban voor hulp Bin Hammam'

ZÜRICH - De onderzoekscommissie van de Wereldvoetbalbond FIFA wil Najeeb Chirakal levenslang uitsluiten van voetbalgerelateerde activiteiten. Dat is de conclusie van haar onderzoek naar betalingen aan voetbalofficials dat woensdag is afgerond.

Door ANP - 2-11-2016, 17:30 (Update 2-11-2016, 17:30)

De commissie kwam tot dit advies omdat de Qatarees Chirakal zeven regels van de FIFA-reglementen zou hebben geschonden. Chirakal werkte eerder als official bij de voetbalbond van Qatar en was een nauw betrokken helper van de voormalige baas van de Aziatische voetbalbond Mohamed Bin Hammam. Die wilde in 2011 Sep Blatter opvolgen als voorzitter van de FIFA, maar moest zich gedwongen terugtrekken nadat bekend werd dat hij stemmen zou hebben gekocht voor zijn campagne en om Qatar het WK te laten organiseren. Hij werd daarvoor levenslang geschorst door de FIFA.

De FIFA-onderzoekers willen dezelfde straf voor Chirakal en beschuldigen hem onder meer van belangenverstrengeling, het aanbieden en ontvangen van giften, omkoping en corruptie.

Een officieel besluit over de straf van Chirakal zal genomen worden door de ethische commissie van de FIFA.