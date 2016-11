Vlaar met AZ naar Israël

ANP Vlaar met AZ naar Israël

ALKMAAR - Ron Vlaar is na zijn kuitbeenblessure weer van de partij bij AZ. Hij reisde woensdag met de 21-koppige selectie mee naar Israël waar donderdag Maccabi Tel Aviv de tegenstander is in de poulefase van de Europa League. De aanvoerder moest de afgelopen twee wedstrijden (tegen ADO Den Haag en in de beker FC Emmen) aan zich voorbij laten gaan.

Door ANP - 2-11-2016, 10:14 (Update 2-11-2016, 10:21)

AZ heeft aan drie duels in de Europa League slechts een puntje overgehouden en is hekkensluiter in poule D. Maccabi Tel Aviv heeft drie punten uit drie duels en staat derde.