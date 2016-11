Bolivia moet vier punten inleveren

ZÜRICH - De nationale voetbalploeg van Bolivia heeft dinsdag vier punten verloren in de strijd in het kwalificatietoernooi voor het WK in Rusland. De formatie speelde met Nelson Cabrera tegen Peru (2-0) en Chili (0-0). Volgens de FIFA mag deze voetballer alleen voor Paraguay uitkomen. De wereldvoetbalbond heeft Bolivia nu beide duels met 3-0 laten verliezen. Bolivia moet ook een boete van ruim 10.000 euro betalen.

Door ANP - 1-11-2016, 17:18 (Update 1-11-2016, 17:18)

Vooral Chili profiteert van de straf voor Bolivia. De winnaar van de laatste twee edities van de Copa América klimt van de zevende naar de vijfde plaats en staat nu in punten gelijk met Argentinië. Bolivia blijft negende in een kwalificatiegroep van tien ploegen. De beste vier gaan naar het WK in Rusland. De nummer vijf krijgt een herkansing in de play-offs.