Castro fit voor de basis bij Dortmund

ANP Castro fit voor de basis bij Dortmund

DORTMUND - Borussia Dortmund kan voor het duel in de Champions League met Sporting Portugal weer beschikken over Gonzalo Castro. De 29-jarige Duitser lijkt te zijn hersteld van spierproblemen en trainde dinsdag met de selectie van coach Thomas Tuchel mee. De kansen dat de middenvelder woensdag in de basis zal starten zijn daarmee toegenomen.

Door ANP - 1-11-2016, 12:22 (Update 1-11-2016, 12:22)

Ook de Duitse middenvelder André Schürrle en de Portugese verdediger Raphael Guerreiro maken kans op een basisplaats. Het duo kwam afgelopen zaterdag in het duel met Schalke 04 als invaller in het veld. Beide spelers lijken voor het duel van woensdag eerste keus bij coach Tuchel, die met Castro en Schürrle weer over wat meer aanvalskracht kan beschikken.

Dortmund gaat met zeven punten aan de leiding in Groep F. Met een zege op Sporting is de ploeg zeker van de volgende ronde.