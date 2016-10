Buffon ontevreden over spel Juventus

TURIJN - Juventus is koploper in de Italiaanse Serie A en kan zich woensdag met een zege op Olympique Lyon al verzekeren van een plek in de achtste finales van de Champions League, maar doelman Gianluigi Buffon is toch ontevreden. ,,We moeten ons realiseren dat het huidige niveau niet goed genoeg is. Het spel moet echt beter worden'', meent de 38-jarige keeper.

Door ANP - 1-11-2016, 8:09 (Update 1-11-2016, 8:09)

De 'Oude Dame' won de afgelopen vijf jaar de landstitel, maar de prestaties van de club uit Turijn in de Champions League verbleken daarbij enigszins. Vorig seizoen werd de ploeg in de achtste finales uitgeschakeld door Bayern München. En hoewel in 2015 de finale werd bereikt, kwam Juventus het seizoen daarvoor niet eens door de groepsfase.

,,De mentaliteit mag niet zijn dat we tevreden zijn met weer de landstitel. We willen ook de beste zijn van Europa en daar moeten we nu al aan werken. Nu hebben we nog de tijd om het spel te verbeteren, straks in maart als het er echt om gaat in de Champions League is daar geen tijd meer voor'', aldus Buffon.

Juventus speelt woensdag thuis. De club is in Europese duels al achttien wedstrijden op rij ongeslagen in Turijn.