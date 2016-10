El Ghazi voor maand teruggezet naar Jong Ajax

AMSTERDAM - Anwar El Ghazi komt voorlopig niet meer in actie voor het eerste elftal van Ajax. De aanvaller wordt een maand lang teruggezet naar Jong Ajax, zo meldt de Amsterdamse club maandag.

Door ANP - 31-10-2016, 21:19 (Update 31-10-2016, 21:19)

El Ghazi werd vrijdag door trainer Peter Bosz weggestuurd van de training en vervolgens uit de A-selectie gezet. De directie van Ajax heeft maandag een gesprek met de speler gehad. De club meldt dat in onderling overleg is besloten dat El Ghazi de maand november onderdeel uitmaakt van de selectie van Jong Ajax. Eind november wordt beoordeeld of hij weer aan de A-selectie wordt toegevoegd, aldus Ajax.