Robben: belofte maakt schuld

EINDHOVEN - Of Arjen Robben ooit nog terugkeert als voetballer bij PSV, weet hij niet. ,,Die vraag is mij meerdere keren gesteld. Daar moet je altijd mee oppassen. Want belofte maakt schuld. Die vraag is voor mij nu nog niet aan de orde. Ik voel me super lekker en hoop nog een tijd bij Bayern te spelen'', zei de Nederlandse aanvaller maandag onder grote belangstelling op de persconferentie voor de wedstrijd tussen PSV en Bayern München van dinsdag in de Champions League.

Door ANP - 31-10-2016, 18:02 (Update 31-10-2016, 18:02)

Robben is de laatste weken in goede vorm. In het met 3-1 gewonnen competitieduel bij Augsburg scoorde de 32-jarige buitenspeler zaterdag één keer en gaf hij de assist bij de twee doelpunten van de Poolse aanvaller Robert Lewandowski. ,,Of ik dinsdag rustig aan ga doen? Het is eerst afwachten of ik mee mag doen. Zo ja, dan ga ik gewoon lekker voetballen. Hopelijk wordt het een leuke wedstrijd'', aldus Robben.