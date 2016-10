Cocu gelooft in kansen PSV tegen Bayern

EINDHOVEN - Phillip Cocu gelooft dinsdag in een goed resultaat voor PSV in de confrontatie met Bayern München in de Champions League. Twee weken na de kansloze nederlaag in Beieren (4-1) hoopt Cocu dat zijn ploeg in Eindhoven beter partij kan bieden. ,,Als je nog enige aanspraak wil maken op iets in de Champions League, zullen we een goed resultaat moeten halen'', zei Cocu maandag.

Door ANP - 31-10-2016, 15:08 (Update 31-10-2016, 15:08)

De landskampioen bereikte vorig seizoen nog de achtste finales, maar die zijn nu ver weg. Met slechts één punt uit drie wedstrijden staat PSV onderaan in de groep. Voor de Eindhovense club lijkt de derde plaats en dus een vervolg in de Europa League het hoogst haalbare. ,,We moeten geloven in een goed resultaat. Ook in München waren er tijdens de tweede helft momenten dat we het heel goed deden'', benadrukte Cocu. ,,We moeten deze wedstrijd ingaan met de intentie om alles eruit te halen.''