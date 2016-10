Feyenoord zonder Vilhena naar Oekraïne

ROTTERDAM - Feyenoord speelt donderdag zonder Tonny Vilhena in de Europa League tegen Zorja Loegansk. De Rotterdamse middenvelder blijft vanwege trieste familie-omstandigheden achter. De moeder van Vilhena is na een lang ziekbed op 52-jarige leeftijd overleden. Ze wordt later deze week begraven, meldde Feyenoord maandag op de website.

Door ANP - 31-10-2016, 14:50 (Update 31-10-2016, 14:50)

Het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst speelt donderdag in Odessa met rouwbanden. Vilhena leek zowel vorig jaar als deze zomer uit Rotterdam te vertrekken, maar besloot toch te blijven. De 21-jarige middenvelder wilde dicht bij zijn zieke moeder zijn. De eenmalig international verlengde daarom in juni zijn aflopende contract met twee jaar. De nummer tien is dit seizoen een belangrijke kracht op het middenveld bij de koploper van de eredivisie.

Vilhena kreeg maandag veel steunbetuigingen via de sociale media, onder anderen van Memphis Depay en Lex Immers.