Australisch talent op weg naar Ajax

MELBOURNE - Ajax staat op het punt zich te versterken met het Australische talent Sebastian Pasquali. De zestienjarige middenvelder debuteerde onlangs in de hoofdmacht van Melbourne Victory. Na twee invalbeurten van in totaal 29 minuten, waarin hij één assist leverde, gaat Pasquali de club al verlaten.

Door ANP - 31-10-2016, 9:25 (Update 31-10-2016, 9:25)

Melbourne Victory maakte maandag op de website bekend dat Pasquali een akkoord heeft bereikt met Ajax, over een overstap naar Amsterdam. Hij is daarom uit de wedstrijdselectie gehaald voor de confrontatie later op de dag met Wellington Phoenix. Ajax moet de komst van de Australische tiener, die volgende week zijn zeventiende verjaardag viert, nog bevestigen. Een woordvoerder van de club was niet bereikbaar voor commentaar.