Gebroken arm zet Valencia weken buitenspel

MANCHESTER - Manchester United moet het wekenlang stellen zonder Antonio Valencia. De aanvallend ingestelde rechtsback blijkt een gebroken arm te hebben overgehouden aan de gewonnen confrontatie afgelopen week met Manchester City in de League Cup (1-0). De 31-jarige international van Ecuador heeft inmiddels een operatie ondergaan.

Door ANP - 31-10-2016, 9:08 (Update 31-10-2016, 9:08)

,,Ik hoop zo snel mogelijk terug te keren om de ploeg te kunnen helpen'', meldde Valencia via Instagram. Zonder de geblesseerde rechtsback kwam ManUnited zaterdag tegen Burnley niet verder dan 0-0. De ploeg van manager José Mourinho pakte uit de laatste vier competitiewedstrijden slechts drie punten en is daardoor gezakt naar de achtste plaats in de Premier League.

Mourinho mist ook al zijn centrumverdediger Eric Bailly, die zo'n twee maanden is uitgeschakeld met een knieblessure.