Mühren weer goud waard voor AZ

DEN HAAG - Als er een conclusie kan worden verbonden aan de eredivisie-ontmoeting tussen ADO Den Haag en AZ (0-1), is dat voor beide teams het einde van de vormcrisis voorlopig nog niet in zicht lijkt. Slechts AZ-spits Robert Mühren onttrekt zich aan die malaise. Als super-invaller bezorgde hij de Alkmaarse ploeg drie minuten voor het eindsignaal de volle buit.

Door ANP - 30-10-2016, 18:49 (Update 30-10-2016, 19:09)

Aan het duel dat ADO Den Haag en AZ de toeschouwers in het Kyocera stadion voorschotelden, zat kraak noch smaak. Beide elftallen maken een moeilijke periode door en dat was aan alles te merken. Spelers liepen elkaar in de weg, niemand durfde enig risico in zijn spelvoortzettingen te leggen en de soepel lopende aanvallen waren gemakkelijk op de vingers van een hand te tellen.

In de eerste drie kwartier deed zich een aardig moment voor, toen AZ net buiten het strafschopgebied van ADO een vrije schop mocht nemen. Derrick Luckassen mikte de bal netjes in de bovenhoek, maar doelman Ernestas Setkus voorkwam met een zweefduik een achterstand.

Gedurende de tweede helft zakte ADO nog dieper weg in het moeras. AZ zocht wat vaker de diepte, combineerde met iets meer zuiverheid en schiep zo enkele kansen. Robert Mühren, tot zijn grote teleurstelling in eerste instantie op de reservebank geposteerd, maakte uiteindelijk het verschil. Alireza Jahanbakhsh legde in de 87e de minuut de bal panklaar voor de spits die het laatste halfuur mocht meedoen.