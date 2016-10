Leipzig en Hoffenheim in spoor Bayern

HOFFENHEIM - Bayern München is ook na negen speelronden de leider in de Bundesliga. De Münchenaren wonnen zaterdag eenvoudig van FC Augsburg (3-1) in een duel waarin Arjen Robben en Robert Lewandowski de hoofdrol opeisten. Verrassend zijn de namen van de directe achtervolgers. RB Leipzig staat tweede, 1899 Hoffenheim klom zondag naar de derde plaats na de vijfde overwinning op rij.

Hoffenheim was ditmaal te sterk (1-0) voor Hertha BSC en passeerde daardoor de Berlijners op de ranglijst. Met negentien punten uit negen duels volgt de ploeg van trainer Julian Nagelsmann Bayern München op vier punten. RB Leipzig heeft 21 punten. Niklas Süle werd de matchwinner met een doelpunt in de 31e minuut.

Bij Bayern maakte Lewandowski zaterdag het eerste en derde doelpunt, beide op aangeven van Robben. Bij de 0-2 waren de rollen omgedraaid en kon Robben zijn tachtigste Bundesligatreffer inschieten na een voorzet van de Poolse spits. Augsburg, met verdediger Paul Verhaegh als aanvoerder, kwam niet verder dan een doelpunt van de Koreaan Koo Ja-cheol in de 67e minuut.

Spierblessure

Een kwartier voor tijd besloot trainer Carlo Ancelotti aanvaller Robben van het veld te halen. Dinsdag staat voor de Duitse koploper in Eindhoven de ontmoeting met PSV in de Champions League op het programma. Bayern dreigt dan de Spaanse international Javi Martínez te moeten missen, die na een half uur uitviel met een spierblessure.

RB Leipzig won bij Darmstadt 98 (0-2). De Oostenrijker Marcel Sabitzer tekende voor beide doelpunten.

Borussia Dortmund en Schalke 04 kwamen zaterdag in de zogenoemde 'Kohlenpott-derby' niet tot scoren. Dortmund-aanvaller Ousmane Dembélé was nog het dichtst bij een doelpunt. De Frans-Malinese spits schoot in de eerste helft tegen de lat.