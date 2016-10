Feyenoord met vaste elf tegen Heerenveen

ANP Feyenoord met vaste elf tegen Heerenveen

ROTTERDAM - Feyenoord begint zondag om 14.30 uur in de vaste opstelling van de laatste weken aan de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Trainer Giovanni van Bronckhorst geeft voorin opnieuw Bilal Basaçikoglu het vertrouwen. Eljero Elia moet weer genoegen nemen met een plek op de bank, nadat hij woensdag in de gewonnen bekerwedstrijd tegen Excelsior (4-0) een uur had meegedaan. Een aantal basiskrachten van de koploper van de eredivisie kreeg toen rust.

Door ANP - 30-10-2016, 13:48 (Update 30-10-2016, 13:48)

Van Bronckhorst grijpt tegen Heerenveen terug op het elftal dat vorige week ook aan de aftrap stond in de klassieker tegen Ajax (1-1). Bij de bezoekers uit Friesland, vierde op de ranglijst, ontbreekt Pelle van Amersfoort. De middenvelder moest afgelopen week een operatie ondergaan vanwege een blindedarmontsteking. Morten Thorsby neemt in De Kuip de plek van Van Amersfoort over.