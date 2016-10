Pastoor laat Verhaar en Brogno knokken

ANP Pastoor laat Verhaar en Brogno knokken

ALMELO - Heel gezellig zal de terugreis van Almelo naar Rotterdam niet zijn geweest in de spelersbus van Sparta. De gemiste strafschop diep in blessuretijd van Thomas Verhaar knetterde nog een tijdje na. Verhaar had de penalty opgeëist, terwijl invaller Loris Brogno de bal ook graag wilde nemen.

Door ANP - 29-10-2016, 23:15 (Update 29-10-2016, 23:15)

Het leidde tot een woordenwisseling, met Verhaar als 'winnaar'. Zijn strafschop werd echter uit de hoek getikt door keeper Bram Castro van Heracles, waardoor Sparta genoegen moest nemen met een puntje (2-2). ,,Als ze met z'n tweeën willen knokken, sluit ik ze op in de wc'', zei trainer Alex Pastoor. ,,En dan doen we na een uur de deur wel weer open. Ach, dit zijn dingen die best een rauw randje mogen hebben. Op een gegeven moment gaan we weer over tot de orde van de dag. Logisch dat alle aandacht hier naar uit gaat als dit in de laatste seconde gebeurt, maar ik was er na 15 seconden wel al klaar mee.''

Volgens Pastoor had Verhaar het recht de strafschop op te eisen. ,,We hebben een lijst gemaakt, daar houden we ons aan. Hij staat op de tweede plaats, achter El Azzouzi. En die was al gewisseld.''