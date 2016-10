Benauwde zege Barcelona op hekkensluiter

ANP Benauwde zege Barcelona op hekkensluiter

BARCELONA - FC Barcelona heeft zaterdag zoals verwacht de confrontatie met hekkensluiter Granada gewonnen, maar een doelpuntenfestijn werd het zeker niet. Het bleef in Camp Nou bij één flitsende aanval, die met een halve omhaal in een doelpunt werd omgezet door Rafinha: 1-0. De Spaanse kampioen staat na tien wedstrijden in La Liga twee punten achter op koploper Real Madrid.

Door ANP - 29-10-2016, 22:46 (Update 29-10-2016, 22:46)

Trainer Luis Enrique stuurde drie dagen voor de krachtmeting met Manchester City in de Champions League zijn 'droomvoorhoede' het veld in. Lionel Messi, Luis Suárez en Neymar konden doelman Guillermo Ochoa van Granada echter niet passeren. Dat deed Rafinha in de 48e minuut wel bij een aanval waarin de drie sterren allemaal betrokken waren. De Braziliaan sloeg in de rebound toe, nadat een schot van landgenoot Neymar via de paal terug het veld in was gekomen.