Ajax boekt nipte zege op Excelsior

AMSTERDAM - Ajax heeft zaterdagavond een lamlendig optreden afgesloten met een nipte zege op Excelsior: 1-0. Hakim Ziyech tekende voor de enige treffer in een wedstrijd zonder al te veel hoogtepunten in de ArenA.

Door ANP - 29-10-2016, 22:45 (Update 29-10-2016, 22:52)

Peter Bosz benutte woensdag de bekerwedstrijd tegen Kozakken Boys (6-1) om zijn volledige basisformatie van de laatste weken rust te gunnen. Tegen Excelsior koos de trainer weer voor zijn gebruikelijke opstelling. Alleen Daley Sinkgraven verscheen niet aan de aftrap. De nieuwbakken linksback had nog te veel last van een voetblessure en werd vervangen door Mitchell Dijks.

Ajax maakte geen uitgeruste indruk tegen Excelsior, dat met vijf nederlagen op rij in Amsterdam arriveerde. De thuisclub voetbalde vooral voor rust in een te laag tempo om de defensie van de bezoekers echt te verontrusten. Daarbij leed de formatie uit de hoofdstad veel te veel balverlies. Ook Ziyech, doorgaans betrouwbaar aan de bal, bereikte vaak zijn medespelers niet. Op de rechterflank zette Bertrand Traoré zijn dribbels te lang door.

Twee kansen

Ajax voorzag het vele balbezit in de eerste helft van slechts twee kansen. Kasper Dolberg pegelde over na een goed voorbereidend werk van Ziyech. Tom Muyters, doelman van Excelsior, voorkwam met een reflex dat Traoré de score opende.

De keeper van Excelsior was in de 48e minuut wel kansloos op een afstandsschot van Ziyech, die zo toch weer belangrijk was voor Ajax. De middenvelder vierde zijn tweede treffer voor zijn nieuwe club in zeven competitieduels, waarin hij ook nog eens vijf beslissende voorzetten leverde. Na de openingstreffer wankelde Excelsior even. Lasse Schöne raakte de paal en mocht even later een strafschop nemen nadat Jurgen Mattheij spits Dolberg naar de grond had gewerkt. De Deen nam nauwelijks een aanloop en zag zijn inzet worden gestuit door Muyters.

Met de ingevallen Václav Cerny en de in de eredivisie debuterende Abdelhak Nouri op de flanken ging Ajax vergeefs op jacht naar een tweede treffer. Zo mocht Excelsior blijven hopen op een zelfde stunt als de laaggeklasseerde ploegen Roda JC (2-2) en Willem II (1-2) eerder dit seizoen leverden in de ArenA. Die bleef dit keer echter uit.