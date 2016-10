Pasveer kijkt uit naar Bayern München

ARNHEM - Remko Pasveer kan dinsdag op zijn 32e zijn debuut maken in de Champions League. ,,Bayern: dat zou weer een volgende stap zijn. Daar droomt iedereen van'', zei de doelman van PSV zaterdag na de zege van 2-0 bij Vitesse.

Pasveer stond in Arnhem opnieuw onder de lat bij PSV omdat eerste doelman Jeroen Zoet nog steeds last heeft van een spierblessure. De kans dat Zoet op tijd hersteld is voor de thuiswedstrijd tegen Bayern München van dinsdag is klein. ,,Toch maar goed dat ik ben gebleven'', grapte Pasveer, die vorig jaar twijfelde over een langer verblijf bij de landskampioen omdat hij nauwelijks aan spelen toekwam.