PSV in Arnhem te sterk voor Vitesse

ARNHEM - PSV heeft zaterdag voorkomen dat de onrust rond de club verder toeneemt. De landskampioen boekte bij Vitesse een bevrijdende zege (0-2) en speelde voor het eerst sinds lange tijd weer met redelijk wat overtuiging. Beide treffers kwamen op naam van Gastón Pereiro. De Uruguayaanse buitenspeler opende na twaalf minuten de score en in de blessuretijd van de tweede helft was hij opnieuw trefzeker.

Door ANP - 29-10-2016, 21:46 (Update 29-10-2016, 21:47)

Het team van trainer Phillip Cocu sloot zo de 'rampmaand' oktober met een goed gevoel af. Na de uitzege bij Excelsior op 24 september, wist PSV van de daaropvolgende zes wedstrijden (competitie, beker en Champions League) er maar ééntje te winnen. Dat ging, thuis tegen Sparta, ook nog eens moeizaam (1-0).

Het spel van PSV was in de eerste duels van die slechte reeks nog redelijk. Dinsdag zakten de Brabanders in de bekerwedstrijd tegen Sparta (3-1-verlies) echter door de ondergrens. Een crisisgesprek volgde de dag erna en Cocu verwachtte van zijn spelers een reactie in de wedstrijd tegen Vitesse.

Direct raak

In de beginfase leek die reactie niet te komen. Vitesse drong PSV de eerste tien minuten terug zonder heel gevaarlijk te worden. Toen PSV in de twaalfde minuut voor het eerst dreigend opdook voor het doel bij Eloy Room, was het direct raak. Op aangeven van Bart Ramselaar scoorde Pereiro met een zacht schot in de korte hoek. Pereiro mocht starten omdat de dinsdag geblesseerd geraakte Luciano Narsingh nog niet fit was. Verder gaf Cocu het vertrouwen aan dezelfde spelers als in Rotterdam.

Het doelpunt deed PSV goed. Het vertrouwen keerde terug in de ploeg en Vitesse werd ver teruggedrongen en bij fases weggespeeld. Wat de Eindhovenaren wel weer mocht worden verweten, was dat de vele kansen en mogelijkheden geen verdere doelpunten opleverden.

Vitesse drong na rust, met wat opportunistischer voetbal, iets meer aan. Echt gevaarlijk werd de thuisploeg niet. Milot Rashica was met een schot op de lat het dichtst bij een doelpunt. Een nieuwe tegenslag bleef PSV echter bespaard en in blessuretijd besliste Pereiro het duel: 0-2.